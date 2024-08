Afficher les options de partage

Parce qu'internet est vaste et qu'on a vite fait de s'y perdre... Voici une petite sélection de trouvailles sélectionnées par les bibliothécaires (et des lecteurs !) pour vous aider à ne pas compter les jours...

Et si vous preniez le temps de philosopher un petit peu ?

La petite chronique de philosophie, pensée et produite par Laure Adler est un véritable permis de penser en ces temps tourmentés.

Le concept ? Une "modeste tentative d’alimenter notre imaginaire et nos pistes de réflexions grâce à des livres qui réenchantent notre rapport au monde aujourd’hui bien cabossé !"

C'est le moment où jamais de philosopher, non ?

Le cinéma vous manque toujours ?

Alors nous avons quelques pistes à vous proposer...

Henri, la plateforme VOD de la cinémathèque française :



En cette période de confinement, la Cinémathèque française a mis en ligne sa plateforme de VOD intitulée Henri (pour Henri Langlois, son père fondateur) : chaque jour, un nouveau film est mis à disposition gratuitement. La Cinémathèque vous propose également de revoir quelques 800 vidéos (leçons de cinéma avec les plus grands cinéastes, acteurs, actrices et technicien.nes au monde ; essais ; conférences...) et de relire plus de 500 articles, découvrir les merveilles de ses collections ou encore visiter une cinquantaine de sites web développés par ses équipes.

La plateforme de streaming Madelen, de l'INA

Un service de streaming qui renferme plus de 13000 archives en tous genres. Au programme : des classiques du cinéma français, des émissions cultissimes, des documentaires remarquables, de nombreux spectacles et concerts, des séries mythiques... C'est gratuit pendant 3 mois.



Envie de découvertes musicales ?

Encore une radio en ligne ? Oui, mais qui propose une autre façon d'écouter de la musique en voyageant dans le temps, un juke-box planétaire ­couvrant les décennies de 1900 à nos jours. Comment l’utiliser ? C’est simple, on sélectionne sur le planisphère un pays et une décennie, on choisit entre trois modes (lent, rapide, bizarre) et vous voilà parti à l’écoute de 30 000 titres, gratuitement et sans pub.

Une belle découverte !

Si vous n'arrivez pas à lire de romans en ce moment, essayez d'autres supports !

(un grand merci à notre lectrice Ludivine, pour ces deux trouvailles !)

En exclusivité, le magazine Beaux Arts passe tout son site Internet en gratuit (jusqu'au 15 Avril au moins) : c'est le moment de se mettre à l'art, non ?

Et la librairie Saphira, spécialisée en sociologie, histoire, spiritualité, histoire et science vous offre en libre téléchargement des dizaines de livres (ebooks, pdf). Quitte à avoir du temps, autant en profiter pour se plonger dans l'histoire de l'Antiquité.

Et si vous trouvez vraiment le temps long...

Profitez-en pour faire un puzzle numérique ! Pourquoi pas la façade du château de Versailles ?

Vous avez des propositions, des idées de ressources en ligne gratuites à diffuser ? N'hésitez pas à nous les envoyer !

Bon courage à tous !